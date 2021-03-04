MSB duyurdu! 9 kişi yakalandı
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Suriye’den ülkemize girmeye çalışan 9 kişinin yakalandığı duyuruldu.
İşte Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama:
Mardin/Kızıltepe hudut hattında, yasa dışı yollarla Suriye’den ülkemize girmeye çalışan 9 kişi yakalandı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan 2'sinin PKK terör örgütü mensubu olduğu tespit edildi.
Mardin/Kızıltepe hudut hattında, yasa dışı yollarla Suriye’den ülkemize girmeye çalışan 9 kişi yakalandı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan 2'sinin PKK terör örgütü mensubu olduğu tespit edildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/XasBKFJb18— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) March 4, 2021