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Haber Giriş: 21.03.2021 - 09:54 | Son Güncelleme:

MSB duyurdu! 8 terörist etkisiz hale getirildi

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MSB duyurdu! 8 terörist etkisiz hale getirildi

MSB, 'Barış Pınarı bölgesindeki Komandolarımıza güneyden ateş açan PKK/YPG’li teröristlere anında karşılık verilerek, saldırıda bulunan 8 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi.' açıklamasında bulundu.

Milli Savunma Bakanlığı(MSB), 'Barış Pınarı bölgesindeki Komandolarımıza güneyden ateş açan PKK/YPG’li teröristlere anında karşılık verilerek, saldırıda bulunan 8 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi.' açıklamasında bulundu.

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