MSB duyurdu! 8 terörist etkisiz hale getirildi
MSB, 'Barış Pınarı bölgesindeki Komandolarımıza güneyden ateş açan PKK/YPG’li teröristlere anında karşılık verilerek, saldırıda bulunan 8 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi.' açıklamasında bulundu.
Milli Savunma Bakanlığı(MSB), 'Barış Pınarı bölgesindeki Komandolarımıza güneyden ateş açan PKK/YPG’li teröristlere anında karşılık verilerek, saldırıda bulunan 8 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi.' açıklamasında bulundu.
Barış Pınarı bölgesindeki Komandolarımıza güneyden ateş açan PKK/YPG’li teröristlere anında karşılık verilerek, saldırıda bulunan 8 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/Vdlm1uTvoh— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) March 21, 2021
Kripto Para Piyasaları için Bigpara