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MSB duyurdu: 8 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

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#Operasyon #MSB#PKK
MSB duyurdu: 8 PKKlı terörist etkisiz hale getirildi
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 21, 2024 11:47

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 8 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

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MSB'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Öngörülemez, Alışılmadık, Süratli ve Sürekli!

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit ettiği 7 PKK’lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Zeytin Dalı bölgesinde belirlediği 1 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi."

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#Operasyon#MSB#PKK

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