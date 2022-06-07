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MSB duyurdu: 8 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi

#Milli Savunma Bakanlığı#Operasyon#Terör
MSB duyurdu: 8 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde tespit edilen 8 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hâle getirildiği bildirildi.

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MSB'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Teröristler için kendilerini bekleyen sondan kaçış yok!

Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde tespit edilen 8 PKK/YPG’li terörist ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hâle getirildi.

Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek!

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#Milli Savunma Bakanlığı#Operasyon#Terör

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