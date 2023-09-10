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MSB duyurdu: 7 terörist etkisiz hale getirildi

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#MSB#Terör#PKK
MSB duyurdu: 7 terörist etkisiz hale getirildi
Oluşturulma Tarihi: Eylül 10, 2023 12:26

MSB, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde taciz ateşi açan 7 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

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Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde taciz ateşi açan 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Kahraman Mehmetçik, teröristlerin taciz ve saldırı girişimlerine misliyle karşılık vermeye devam ediyor. Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine taciz ateşi açan 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi.

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#MSB#Terör#PKK

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