MSB duyurdu! 7 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

MSB'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Mehmetçiğin nefesi, teröristlerin ensesinde. Irak'ın kuzeyindeki Pençe Şimşek bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist, ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirildi. Teröristlerin inlerine girmeye, mevzilerini yerle bir etmeye devam edeceğiz."

Mehmetçiğin nefesi, teröristlerin ensesinde!



Irak’ın kuzeyindeki Pençe Şimşek bölgesinde tespit edilen 4 PKK’lı terörist, ateş destek vasıtaları ile etkisiz hâle getirildi.



Teröristlerin inlerine girmeye, mevzilerini yerle bir etmeye devam edeceğiz!#MSB #TSK pic.twitter.com/g7ejDJQ678 — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 27, 2021

BAKANLIKTAN YENİ AÇIKLAMA: SAYI 7 OLDU

Milli Savunma Bakanlığı, "Irak’ın kuzeyindeki teröristlere yönelik operasyonlarımız sürüyor. Gara bölgesindeki 3 PKK’lı terörist daha Hava Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi. Bugün etkisiz hale getirilen terörist sayısı 7 oldu" açıklamasını yaptı.

Onların geldiğini duyan olmaz,

döndüğünü duymayan kalmaz. 🇹🇷



Irak’ın kuzeyindeki teröristlere yönelik operasyonlarımız sürüyor. Gara bölgesindeki 3 PKK’lı terörist daha Hava Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi. Bugün etkisiz hale getirilen terörist sayısı 7 oldu. pic.twitter.com/GOXmPyV93l — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 27, 2021

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara