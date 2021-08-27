MSB duyurdu! 7 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe Şimşek bölgesinde 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirmişti. Bakanlıktan yapılan yeni açıklamada " Gara bölgesindeki 3 PKK’lı terörist daha Hava Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi. Bugün etkisiz hale getirilen terörist sayısı 7 oldu" denildi.
MSB'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:
"Mehmetçiğin nefesi, teröristlerin ensesinde. Irak'ın kuzeyindeki Pençe Şimşek bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist, ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirildi. Teröristlerin inlerine girmeye, mevzilerini yerle bir etmeye devam edeceğiz."
Mehmetçiğin nefesi, teröristlerin ensesinde!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 27, 2021
Irak’ın kuzeyindeki Pençe Şimşek bölgesinde tespit edilen 4 PKK’lı terörist, ateş destek vasıtaları ile etkisiz hâle getirildi.
Teröristlerin inlerine girmeye, mevzilerini yerle bir etmeye devam edeceğiz!#MSB #TSK pic.twitter.com/g7ejDJQ678
BAKANLIKTAN YENİ AÇIKLAMA: SAYI 7 OLDU
Milli Savunma Bakanlığı, "Irak’ın kuzeyindeki teröristlere yönelik operasyonlarımız sürüyor. Gara bölgesindeki 3 PKK’lı terörist daha Hava Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi. Bugün etkisiz hale getirilen terörist sayısı 7 oldu" açıklamasını yaptı.
Onların geldiğini duyan olmaz,— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 27, 2021
döndüğünü duymayan kalmaz. 🇹🇷
Irak’ın kuzeyindeki teröristlere yönelik operasyonlarımız sürüyor. Gara bölgesindeki 3 PKK’lı terörist daha Hava Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi. Bugün etkisiz hale getirilen terörist sayısı 7 oldu. pic.twitter.com/GOXmPyV93l