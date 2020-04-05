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ANKARA, (DHA)
Haber Giriş: 05.04.2020 - 10:43,Son Güncelleme:/

MSB duyurdu: 7 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi...

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MSB duyurdu: 7 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi...
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Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasında "Fırat Kalkanı bölgesine taciz atışı yapan PKK/YPG'li 2, Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 5 terörist etkisiz hale getirildi" ifadeleri kullanıldı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesine taciz atışı yapan 2 terörist ile Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Huzur ve güvenliğin teminatı komandolarımız, Fırat Kalkanı bölgesine taciz atışı yapan 2 PKK/YPG'li terörist ile Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 5 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi."

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