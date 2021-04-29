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Haber Giriş: 29.04.2021 - 14:38 | Son Güncelleme:

MSB duyurdu: 7 kişi yakalandı

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MSB duyurdu: 7 kişi yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı, ülkemizden Yunanistan’a ve Suriye’den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 7 kişinin yakalandığını duyurdu.

İşte Milli Savunma Bakanlığı'nın açıklaması:

Hudutlarımızdan yasa dışı geçişlere karşı mücadelemiz sürüyor. Ülkemizden Yunanistan’a ve Suriye’den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 7 kişi yakalandı. Yakalanan şahıslardan birinin PKK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.

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