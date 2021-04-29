MSB duyurdu: 7 kişi yakalandı
Milli Savunma Bakanlığı, ülkemizden Yunanistan’a ve Suriye’den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 7 kişinin yakalandığını duyurdu.
İşte Milli Savunma Bakanlığı'nın açıklaması:
Hudutlarımızdan yasa dışı geçişlere karşı mücadelemiz sürüyor. Ülkemizden Yunanistan’a ve Suriye’den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 7 kişi yakalandı. Yakalanan şahıslardan birinin PKK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.
Hudutlarımızdan yasa dışı geçişlere karşı mücadelemiz sürüyor. Ülkemizden Yunanistan’a ve Suriye’den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 7 kişi yakalandı. Yakalanan şahıslardan birinin PKK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi. pic.twitter.com/sepNWcOGjx— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 29, 2021
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