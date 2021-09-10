MSB duyurdu! 6 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Şimşek operasyon bölgesinde tespit edilen 6 PKK’lı teröristin daha Mehmetçik tarafından etkisiz hâle getirildiğini duyurdu.
İşte Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama...
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki terör yuvalarını yerle bir etmeye devam ediyor. Pençe Şimşek operasyon bölgesinde tespit edilen 6 PKK’lı terörist daha Mehmetçik tarafından etkisiz hâle getirildi.
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki terör yuvalarını yerle bir etmeye devam ediyor. Pençe Şimşek operasyon bölgesinde tespit edilen 6 PKK’lı terörist daha Mehmetçik tarafından etkisiz hâle getirildi. pic.twitter.com/6WOtw0QBwb— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 10, 2021