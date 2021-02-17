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Haber Giriş: 17.02.2021 - 10:09 | Son Güncelleme:

MSB duyurdu! 6 kişi yakalandı

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MSB duyurdu! 6 kişi yakalandı
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Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Hatay/Narlıca’da görev yapan hudut kartallarımız, Suriye’den yasa dışı yollarla ülkemize girmeye çalışan 5’i Rusya, 1’i de Libya uyruklu olmak üzere 6 kişiyi yakaladı. Yakalananlar arasında yer alan Rus uyruklu bir kadının DEAŞ terör örgütü mensubu olmaktan arandığı belirlendi" denildi.

Milli Savunma Bakanlığı, Hatay/Narlıca’da Suriye’den yasa dışı yollarla ülkemize girmeye çalışan 5’i Rusya, 1’i de Libya uyruklu olmak üzere 6 kişinin yakalandığını duyurdu.

İşte MSB'nin açıklaması;

Hatay/Narlıca’da görev yapan hudut kartallarımız, Suriye’den yasa dışı yollarla ülkemize girmeye çalışan 5’i Rusya, 1’i de Libya uyruklu olmak üzere 6 kişiyi yakaladı. Yakalananlar arasında yer alan Rus uyruklu bir kadının DEAŞ terör örgütü mensubu olmaktan arandığı belirlendi.

 

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