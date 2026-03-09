MSB duyurdu: F-16 savaş uçakları KKTC'ye konuşlandırıldı

Haberin Devamı

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabı üzerinden paylaşılan mesajda şu ifadelere yer verildi:

Bölgemizde yaşanan son gelişmeler kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin güvenliğinin arttırılmasına yönelik yapılan kademeli planlamalar çerçevesinde; 6 adet F-16 savaş uçağı ve hava savunma sistemleri bugünden itibaren Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne konuşlandırılmıştır.

Gelişmelere göre yapılacak değerlendirmeler neticesinde ihtiyaç duyulması hâlinde ilave tedbirler alınmaya devam edilecektir.



SELAMLAMA UÇUŞU

MSB’nin açıklamasından kısa bir süre sonra Türkiye’nin gönderdiği F-16’lar ilk kez adada konuşlanmak üzere KKTC’deki Ercan Havalimanı’na ulaştı. KKTC’ye ulaşan F-16’lar havalimanındaki pisti geçerek ilk olarak selamlama uçuşu gerçekleştirdi.

Operasyonel halde KKTC’de bulunacak toplamda 6 adet F-16, eski Ercan Havalimanında konuşlanacak.





ABD VE İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken, 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu, Kuveyt, Katar, BAE ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Kermanpur, ABD-İsrail saldırılarında 926 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

İsrail ise İran'la karşılıklı saldırıların başlamasından bu yana 11 kişinin öldüğünü, aralarında panik atak geçirenlerin de olduğu 502 kişinin yaralandığını duyurdu.

Orta Doğu'daki belirsizlikler adada da endişelere neden oldu. Geçen pazartesiden beri üslerde aralıklarla alarm verilmesi ve bölgedeki sivillerin endişe taşımalarından dolayı Rum yönetimi de GKRY'deki İngiliz üslerinin statüsü ve geleceğini tartışmaya açmıştı.