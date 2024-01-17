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MSB duyurdu: 5'i FETÖ'cü 8 kişi yakalandı

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#MSB#FETÖ#Yunanistan
MSB duyurdu: 5i FETÖcü 8 kişi yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 17, 2024 15:36

Milli Savunma Bakanlığı, Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 8 kişinin yakalandığını açıkladı. Yakalananlardan 5'inin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.

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MSB'nin yaptığı paylaşım şu şekilde:

Terörle mücadelemiz, hudutlarımızda da sürüyor. Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 8 kişiyi yakaladı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 5’inin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.

MSB duyurdu: 5i FETÖcü 8 kişi yakalandı

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#MSB#FETÖ#Yunanistan

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