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MSB duyurdu: 5 terörist öldürüldü

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#MSB#Terörist#PKK
MSB duyurdu: 5 terörist öldürüldü
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 04, 2023 11:17

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığı yapan 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu

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MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Tek amaçları bölgeyi kana bulamak olan PKK/YPG’li teröristlere hak ettikleri gibi müdahale ediyoruz! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığı yapan 5 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi.

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#MSB#Terörist#PKK

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