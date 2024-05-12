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MSB duyurdu: 5 terörist etkisiz hale getirildi

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#MSB#Terör#Terörle Mücadele
MSB duyurdu: 5 terörist etkisiz hale getirildi
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 12, 2024 12:52

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde 3, Suriye'nin kuzeyinde ise 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

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MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

Teröre ve teröriste hiçbir yerde geçit yok! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit ettiği 3 PKK’lı teröristi hava harekâtı ile Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG’li teröristi de ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hâle getirdi.

 

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#MSB#Terör#Terörle Mücadele

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