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MSB duyurdu: 5 terörist etkisiz hale getirildi

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#MSB#Terörist#Suriye
Oluşturulma Tarihi: Ekim 27, 2023 10:09

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 PKK’lı ve Suriye’nin kuzeyindeki Zeytin Dalı bölgesinde 3 PKK/YPG'li olmak üzere 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

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MSB'den yapılan açıklama şu şekilde:

Teröristler için ne Irak’ın ne de Suriye’nin kuzeyi güvenli! Irak’ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 PKK’lı ve Suriye’nin kuzeyindeki Zeytin Dalı bölgesinde 3 PKK/YPG'li olmak üzere 5 terörist etkisiz hâle getirildi.

MSB duyurdu: 5 terörist etkisiz hale getirildi

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#MSB#Terörist#Suriye

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