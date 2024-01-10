MSB duyurdu: 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Güncelleme Tarihi:
Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:
Huzur ve güvenlik ortamını bozmak isteyen PKK/YPG’li teröristlerin saldırı girişimlerine güçlü şekilde karşılık vermeye devam ediyoruz.
Kahraman Komandolarımız, Zeytin Dalı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 5 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi.
Huzur ve güvenlik ortamını bozmak isteyen PKK/YPG’li teröristlerin saldırı girişimlerine güçlü şekilde karşılık vermeye devam ediyoruz.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) January 10, 2024
Kahraman Komandolarımız, Zeytin Dalı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 5 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi.#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/H3a3f3LgAc