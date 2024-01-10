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MSB duyurdu: 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

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#MSB#Terör#Terörle Mücadele
MSB duyurdu: 5 PKKlı terörist etkisiz hale getirildi
Oluşturulma Tarihi: Ocak 10, 2024 10:12

Milli Savunma Bakanlığı, Zeytin Dalı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 5 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hâle getirildiğini duyurdu.

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Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

Huzur ve güvenlik ortamını bozmak isteyen PKK/YPG’li teröristlerin saldırı girişimlerine güçlü şekilde karşılık vermeye devam ediyoruz.

Kahraman Komandolarımız, Zeytin Dalı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 5 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi.

 

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#MSB#Terör#Terörle Mücadele

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