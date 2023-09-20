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MSB duyurdu: 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

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#MSB#Terör#Terörle Mücadele
MSB duyurdu: 5 PKK/YPGli terörist etkisiz hale getirildi
Oluşturulma Tarihi: Eylül 20, 2023 10:50

Milli Savunma Bakanlığı'nca yapılan açıklamada Fırat Kalkanı bölgesinde taciz ateşinde bulunan 5 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği duyuruldu

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Bakanlık'tan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Teröristlerin taciz atışları cezasız kalmıyor.

Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde huzur ve güvenlik ortamını bozmak için taciz ateşi açan 5 PKK/YPG’li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi.

 

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#MSB#Terör#Terörle Mücadele

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