MSB duyurdu: 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

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Bakanlık'tan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Teröristlerin taciz atışları cezasız kalmıyor.

Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde huzur ve güvenlik ortamını bozmak için taciz ateşi açan 5 PKK/YPG’li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi.