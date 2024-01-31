×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

MSB duyurdu: 5 FETÖ'cü Yunanistan'a geçmeye çalışırken yakalandı

Güncelleme Tarihi:

#MSB#FETÖ#Yunanistan
MSB duyurdu: 5 FETÖcü Yunanistana geçmeye çalışırken yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 31, 2024 14:42

MSB'den yapılan açıklamada, Edirne’de ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5 FETÖ terör örgütü mensubunun yakalandığı bildirildi.

Haberin Devamı

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"FETÖ ile mücadele hudutlarımızda da sürüyor.

Edirne’de görev yapan Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5 şahsı yakaladı.

Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahısların FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."

Haberle ilgili daha fazlası:
#MSB#FETÖ#Yunanistan

BAKMADAN GEÇME!