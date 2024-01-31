MSB duyurdu: 5 FETÖ'cü Yunanistan'a geçmeye çalışırken yakalandı

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"FETÖ ile mücadele hudutlarımızda da sürüyor.

Edirne’de görev yapan Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5 şahsı yakaladı.

Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahısların FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."

FETÖ ile mücadele hudutlarımızda da sürüyor.



Edirne’de görev yapan Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5 şahsı yakaladı.



Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahısların FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.… pic.twitter.com/yZ6KCpkBa0