MSB duyurdu: 5 FETÖ'cü Yunanistan'a geçmeye çalışırken yakalandı

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MSB'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"FETÖ ile mücadele hudutlarımızda da sürüyor.
Edirne’de görev yapan Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5 şahsı yakaladı.
Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahısların FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."
FETÖ ile mücadele hudutlarımızda da sürüyor.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) January 31, 2024
Edirne’de görev yapan Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5 şahsı yakaladı.
Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahısların FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.… pic.twitter.com/yZ6KCpkBa0