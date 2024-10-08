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MSB duyurdu: 4 terörist etkisiz hale getirildi

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#Terörle Mücadele#Terör#MSB
MSB duyurdu: 4 terörist etkisiz hale getirildi
Oluşturulma Tarihi: Ekim 08, 2024 16:02

Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit edilen ise 2 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. 

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Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Terörle ve teröristle mücadelemiz artan bir şiddet ve tempoda kararlılıkla devam ediyor. Irak’ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde belirlenen 2 PKK’lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit edilen 2 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi.

Kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız, en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar devam edecek!

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#Terörle Mücadele#Terör#MSB

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