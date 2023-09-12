×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

MSB duyurdu: 4 terörist etkisiz hale getirildi

Güncelleme Tarihi:

#MSB#Terörist#Suriye
MSB duyurdu: 4 terörist etkisiz hale getirildi
Oluşturulma Tarihi: Eylül 12, 2023 11:06

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyinde Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 4 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Haberin Devamı

MSB'den yapılan açıklama şu şekilde:

Tek amaçları bölgeyi kana bulamak olan PKK/YPG’li teröristlere hak ettikleri gibi müdahale ediyoruz!

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 4 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi.

Gözden KaçmasınBir Rus çok sayıda daire alıp siteyi otele çevirmişti... Rakamlar maalesef doğru, bunun adı merdiven altı turizm’Bir Rus çok sayıda daire alıp siteyi otele çevirmişti... 'Rakamlar maalesef doğru, bunun adı merdiven altı turizm’Haberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#MSB#Terörist#Suriye

BAKMADAN GEÇME!