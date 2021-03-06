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Haber Giriş: 06.03.2021 - 10:04 | Son Güncelleme:

MSB duyurdu! 3 vatandaş yüksek kayalık bölgeden düşerek yaralandı

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MSB duyurdu! 3 vatandaş yüksek kayalık bölgeden düşerek yaralandı

Milli Savunma Bakanlığı, 3 vatandaşın Eskişehir / Mihalıççık İlçesi Süleler köyü mevkinde yüksek kayalık bir bölgeden düşerek yaralandığını, Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait helikopter ile kurtarıldıklarını açıkladı.

İşte Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama:

Eskişehir / Mihalıççık İlçesi Süleler köyü mevkinde yüksek kayalık bir bölgeden düşerek yaralanan 3 vatandaşımız, Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait helikopter ile kurtarılarak Eskişehir Şehir Hastanesine sevk edildi. Vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz.

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