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MSB duyurdu: 3 terörist etkisiz hale getirildi

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#Terörle Mücadele#MSB#Terör
MSB duyurdu: 3 terörist etkisiz hale getirildi
Oluşturulma Tarihi: Ekim 18, 2024 13:36

MSB'den yapılan açıklamaya göre Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde belirlenen 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi.

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Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Gücünü asil milletimizden alan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terörist temizliğine ara vermeden devam ediyor. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde belirlediği 3 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi. Bölgede tek bir terörist kalmayıncaya kadar operasyonlarımız kararlılıkla sürecek!

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#Terörle Mücadele#MSB#Terör

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