×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

MSB duyurdu: 3 terörist etkisiz hale getirildi

Güncelleme Tarihi:

#MSB#Terör#Terörle Mücadele
MSB duyurdu: 3 terörist etkisiz hale getirildi
Oluşturulma Tarihi: Nisan 28, 2024 10:48

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde 2, Suriye'nin kuzeyinde ise 1 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu

Haberin Devamı

MSB'den yapılan açıklamada "Terörle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde sürüyor! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Hakurk bölgesindeki 2 PKK’lı teröristi ve Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde tespit ettiği 1 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi." denildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#MSB#Terör#Terörle Mücadele

BAKMADAN GEÇME!