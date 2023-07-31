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MSB duyurdu: 3 terörist etkisiz hale getirildi

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#MSB#Terörist#Suriye
MSB duyurdu: 3 terörist etkisiz hale getirildi
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 31, 2023 10:46

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

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MSB'den yapılan açıklamada, "Teröristleri kazdıkları çukurlara gömmeye devam ediyoruz! Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 3 PKK/YPG’li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi." ifadelerine yer verildi.

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#MSB#Terörist#Suriye

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