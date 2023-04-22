MSB duyurdu... 3 terörist etkisiz hale getirildi

MSB'nin Twitter'dan yaptığı açıklama şu şekilde:

Nefesimiz enselerinde!

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi.

Türk Silahlı Kuvvetlerimiz terör inlerini yerle bir etmeye devam edecek!

Nefesimiz enselerinde!



Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi.



Türk Silahlı Kuvvetlerimiz terör inlerini yerle bir etmeye devam edecek!#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/6MMRAohaB3