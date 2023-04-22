MSB duyurdu... 3 terörist etkisiz hale getirildi

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MSB'nin Twitter'dan yaptığı açıklama şu şekilde:
Nefesimiz enselerinde!
Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi.
Türk Silahlı Kuvvetlerimiz terör inlerini yerle bir etmeye devam edecek!
Nefesimiz enselerinde!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 22, 2023
Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi.
Türk Silahlı Kuvvetlerimiz terör inlerini yerle bir etmeye devam edecek!#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/6MMRAohaB3