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MSB duyurdu... 3 terörist etkisiz hale getirildi

Güncelleme Tarihi:

#Milli Savunma Bakanlığı#Terör#Polis
Oluşturulma Tarihi: Nisan 22, 2023 11:43

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

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MSB'nin Twitter'dan yaptığı açıklama şu şekilde:

Nefesimiz enselerinde!

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi.

Türk Silahlı Kuvvetlerimiz terör inlerini yerle bir etmeye devam edecek!

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#Milli Savunma Bakanlığı#Terör#Polis

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