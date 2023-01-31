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MSB duyurdu: 3 terörist etkisiz hale getirildi

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#MSB#Terörist#PKK
MSB duyurdu: 3 terörist etkisiz hale getirildi
Oluşturulma Tarihi: Ocak 31, 2023 11:58

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığındaki 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği açıkladı.

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MSB'nin resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

“Terörist neredeyse hedefimiz orası!” parolasıyla teröristleri hain emellerine ulaşmadan etkisiz hâle getirmeye devam ediyoruz.

Kahraman Mehmetçik, Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 3 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi.

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#MSB#Terörist#PKK

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