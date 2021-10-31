MSB duyurdu: 3 terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyinde olduğu gibi Suriye'nin kuzeyindeki PKK/YPG'li teröristlere yönelik operasyonlarımız sürüyor. Kahraman komandolarımız, Barış Pınarı bölgesinde iki, Zeytin Dalı bölgesinde bir olmak üzere saldırı hazırlığındaki toplam 3 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi" denildi.
Irak’ın kuzeyinde olduğu gibi Suriye’nin kuzeyindeki PKK/YPG’li teröristlere yönelik operasyonlarımız sürüyor. Kahraman Komandolarımız, Barış Pınarı bölgesinde iki, Zeytin Dalı bölgesinde bir olmak üzere saldırı hazırlığındaki toplam 3 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi. pic.twitter.com/ZAlMqUCafH— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 31, 2021
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