MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriMSB duyurdu! 3 terörist etkisiz hale getirildi
GeriGündem MSB duyurdu! 3 terörist etkisiz hale getirildi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Haber Giriş: 24.06.2021 - 10:52 | Son Güncelleme:

MSB duyurdu! 3 terörist etkisiz hale getirildi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
MSB duyurdu! 3 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı(MSB), 'Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan iki, Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan bir olmak üzere toplam 3 PKK/YPG’li terörist Kahraman Komandolarımızın başarılı müdahalesi ile etkisiz hâle getirildi.' açıklamasında bulundu.

MSB'den gelen açıklama şu şekilde:

Teröre ve teröriste hiçbir yerde geçit yok!

Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan iki, Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan bir olmak üzere toplam 3 PKK/YPG’li terörist Kahraman Komandolarımızın başarılı müdahalesi ile etkisiz hâle getirildi.

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi