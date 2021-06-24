MSB duyurdu! 3 terörist etkisiz hale getirildi

MSB'den gelen açıklama şu şekilde:



Teröre ve teröriste hiçbir yerde geçit yok!



Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan iki, Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan bir olmak üzere toplam 3 PKK/YPG’li terörist Kahraman Komandolarımızın başarılı müdahalesi ile etkisiz hâle getirildi.

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