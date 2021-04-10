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Haber Giriş: 10.04.2021 - 10:07 | Son Güncelleme:

MSB duyurdu! 3 terörist etkisiz hale getirildi

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MSB duyurdu! 3 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 3 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Kahraman komandolarımızdan teröristlere geçit yok. Huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 3 PKK/YPG'li terörist daha kahraman komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.

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