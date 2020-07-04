MSB duyurdu: 3 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı "Pençe-Kaplan Operasyonu'nda tespit edilen 3 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi." açıklamasında bulundu.
MSB'nin Twitter'dan yaptığı açıklama şöyle:
"Pençe Kaplan Operasyonu'nda tespit edilen 3 PKK’lı terörist; 3 AK-47 P. Tf., 1 M-16 P. Tf., 10 el bombası, 500 M-16 mühimmatı, 2 RPG-7 roketatar ve 3 mühimmatı ile birlikte etkisiz hale getirildi."
#PençeKaplan Operasyonu'nda tespit edilen 3 PKK’lı terörist; 3 AK-47 P. Tf., 1 M-16 P. Tf., 10 el bombası, 500 M-16 mühimmatı, 2 RPG-7 roketatar ve 3 mühimmatı ile birlikte etkisiz hale getirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/VfESg0UoHk— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 4, 2020
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle