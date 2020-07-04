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Haber Giriş: 04.07.2020 - 10:50,Son Güncelleme:

MSB duyurdu: 3 terörist etkisiz hale getirildi

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MSB duyurdu: 3 terörist etkisiz hale getirildi
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Milli Savunma Bakanlığı "Pençe-Kaplan Operasyonu'nda tespit edilen 3 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi." açıklamasında bulundu.

MSB'nin Twitter'dan yaptığı açıklama şöyle:

"Pençe Kaplan Operasyonu'nda tespit edilen 3 PKK’lı terörist; 3 AK-47 P. Tf., 1 M-16 P. Tf., 10 el bombası, 500 M-16 mühimmatı, 2 RPG-7 roketatar ve 3 mühimmatı ile birlikte etkisiz hale getirildi."

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