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Gündem
AA
Haber Giriş: 15.03.2020 - 11:10,Son Güncelleme:/

MSB duyurdu: 3 terörist etkisiz hale getirildi

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MSB duyurdu: 3 terörist etkisiz hale getirildi
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Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan son dakika açıklamasında "Fırat Kalkanı bölgesine taciz atışı yapan 2, Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 1 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi" ifadeleri kullanıldı.     

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat Kalkanı bölgesine taciz atışı yapan 2, Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 1 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Fırat Kalkanı bölgesine taciz atışı yapan 2, Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 1 PKK/YPG'li terörist, kahraman komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek."

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