MSB duyurdu: 3 PKK'lı terörist hava harekâtlarıyla etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
Kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız neticesinde, Irak’ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist ile Sincar’da tespit edilen 1 PKK’lı terörist icra edilen hava harekâtlarıyla etkisiz hâle getirildi. Operasyonlarımız etkili şekilde devam edecek.
Kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız neticesinde, Irak’ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist ile Sincar’da tespit edilen 1 PKK’lı terörist icra edilen hava harekâtlarıyla etkisiz hâle getirildi. Operasyonlarımız etkili şekilde devam edecek. pic.twitter.com/OBD5B1S47A— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) February 12, 2022