MSB duyurdu: 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

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Milli Savunma Bakanlığı, "Terörist neredeyse hedef orası!" diyerek Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. MSB, ele geçirilen silahların fotoğrafını da paylaştı. MSB tarafından yapılan açıklama şu şekilde:
"Terörist neredeyse hedef orası!
Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist, silahlarıyla birlikte Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi.
Terörü kaynağında kurutmakta azimliyiz, kararlıyız."