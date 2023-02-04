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MSB duyurdu: 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

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#Pkk#Pençe Kilit#Msb
MSB duyurdu: 3 PKKlı terörist etkisiz hale getirildi
Oluşturulma Tarihi: Şubat 04, 2023 13:21

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiği duyuruldu.

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Milli Savunma Bakanlığı, "Terörist neredeyse hedef orası!" diyerek Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. MSB, ele geçirilen silahların fotoğrafını da paylaştı. MSB tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

"Terörist neredeyse hedef orası!

Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist, silahlarıyla birlikte Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi.

Terörü kaynağında kurutmakta azimliyiz, kararlıyız."

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#Pkk#Pençe Kilit#Msb

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