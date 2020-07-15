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DHA
Haber Giriş: 15.07.2020 - 11:43,Son Güncelleme:

MSB duyurdu: 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

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MSB duyurdu: 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
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Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasında Pençe - Kaplan operasyonunda 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Bakanlığın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Pençe Kaplan Operasyonu başarıyla devam ediyor. Irak kuzeyi Haftanin bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist daha icra edilen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi" denildi.

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