DHA
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MSB duyurdu: 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasında Pençe - Kaplan operasyonunda 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Bakanlığın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Pençe Kaplan Operasyonu başarıyla devam ediyor. Irak kuzeyi Haftanin bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist daha icra edilen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi" denildi.
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