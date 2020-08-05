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Haber Giriş: 05.08.2020 - 11:46,Son Güncelleme:

MSB duyurdu: 3 PKK/PYD'li terörist gözaltına alındı

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MSB duyurdu: 3 PKK/PYD'li terörist gözaltına alındı
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Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasında 3 PKK/PYD'li terörist gözaltına alındığı bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada 'Zeytin Dalı bölgesinde huzur ve güven ortamını bozmaya dönük terör faaliyetleri yürüttüğü tespit edilen 3 PKK/PYD'li terörist daha gözaltına alındı. Mehmetçiklerimiz bölgede huzur ve güven ortamının bozulmasına izin vermeyecek!' ifadeleri kullanıldı.

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