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MSB duyurdu: 3 Akıncı İHA göreve başlıyor

#Akıncı İHA#MSB#Milli Savunma Bakanlığı
MSB duyurdu: 3 Akıncı İHA göreve başlıyor

Milli Savunma Bakanlığı, 3 adet Akıncı İHA'nın muayene ve kabul faaliyetlerinin tamamlandığını duyurdu.

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İşte Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama...

Üç adet Akıncı İHA, Çorlu'daki Hava Meydan Komutanlığımızda muayene ve kabul faaliyetlerini tamamladı. Göreve başlayacak olan Akıncı İHA'lar Kara Kuvvetleri Komutanlığımıza hayırlı olsun.

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#Akıncı İHA#MSB#Milli Savunma Bakanlığı

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