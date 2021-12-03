MSB duyurdu: 3 Akıncı İHA göreve başlıyor

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İşte Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama...

Üç adet Akıncı İHA, Çorlu'daki Hava Meydan Komutanlığımızda muayene ve kabul faaliyetlerini tamamladı. Göreve başlayacak olan Akıncı İHA'lar Kara Kuvvetleri Komutanlığımıza hayırlı olsun.