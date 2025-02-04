×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

MSB duyurdu: 2022'de şehit olan askerin naaşına ulaşıldı

Güncelleme Tarihi:

#Mustafa Bazna#Piyade Uzman Çavuş Mustafa Bazna#Milli Savunma Bakanlığı
MSB duyurdu: 2022de şehit olan askerin naaşına ulaşıldı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 04, 2025 19:01

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe- Kilit Operasyonu bölgesinde roket saldırısı sonucu kayalıklardan düşerek 3 Kasım 2022 tarihinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Mustafa Bazna'nın naaşına 29 Ocak’ta ulaşıldığını duyurdu.

Haberin Devamı

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Pençe- Kilit operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü mensupları tarafından yapılan roket saldırısı sonucu kayalıklardan düşerek 3 Kasım 2022 tarihinde şehit olan ve tüm aramalara rağmen naaşına ulaşılamayan kahraman silah arkadaşımız Piyade Uzman Çavuş Mustafa Bazna'nın aziz naaşına 29 Ocak tarihinde ulaşılmıştır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Mustafa Bazna#Piyade Uzman Çavuş Mustafa Bazna#Milli Savunma Bakanlığı

BAKMADAN GEÇME!