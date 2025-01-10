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MSB duyurdu: 20 terörist etkisiz hâle getirildi

Güncelleme Tarihi:

#Terörle Mücadele#MSB#PKK
Oluşturulma Tarihi: Ocak 10, 2025 10:55

Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesinde ve Suriye'nin kuzeyinde belirlenen 20 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hâle getirdiğini duyurdu.

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MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

Teröristler kendilerini bekleyen sondan kaçamıyor, kaçamayacak!

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Fırat Kalkanı bölgesinde ve Suriye'nin kuzeyinde belirlenen 20 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi.

Her nerede olursa olsunlar terör örgütleri ile mücadelemiz, en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar devam edecek!

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#Terörle Mücadele#MSB#PKK

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