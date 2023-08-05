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MSB duyurdu: 2 terörist etkisiz hale getirildi! Yakalanan terörist: Hiçbir şey dışarıdan göründüğü gibi değil

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#MSB#Terörist#PKK
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 05, 2023 10:15

MSB, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonunda 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini, Marya Umut kod adlı Şengül Bulut isimli kadın teröristin sağ olarak ele geçirildiğini duyurdu. Kahraman askerlerin kendisine nasıl davrandığını anlatan kadın terörist, "Su verdiler, yemek verdiler. Ellerinden gelen her şeyi yaptılar. Bulunduğum yerden beni çıkarmak için sırtlarına almayı teklif ettiler. Hiçbir şey dışarıdan göründüğü gibi değil" dedi.

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MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde teröristlerle girilen çatışmada 2 terörist etkisiz hâle getirilmiş, Marya Umut kod adlı Şengül Bulut isimli kadın terörist de sağ ele geçirilmişti. Mehmetçiklerimiz tarafından yaraları tedavi edilen ve devletimizin şefkatini hisseden kadın terörist, kahraman askerlerimizin kendisine nasıl davrandığını anlatıyor:

Türk askerleri beni buldular. Gerçekten bulduklarında da ilk yaptıkları şey yaralarıma müdahale etmek oldu. Su verdiler, yemek verdiler. Ellerinden gelen her şeyi yaptılar. Bulunduğum yerden beni çıkarmak için sırtlarına almayı teklif ettiler. Gerçekten yaklaşımları çok farklıydı, çok etkilendim. Hiç bir şey dışarıdan görüldüğü gibi değil. Sabahtan beri kaç defadır buradaki tüm arkadaşlar yaralarımı tekrar tekrar açıp pansuman yapıyorlar. Ellerinden ne geliyorsa onu yapıyorlar. Gerçekten bunu söylemek istedim, bu böyle bilinmelidir.

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#MSB#Terörist#PKK

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