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MSB duyurdu! 7 terörist etkisiz hale getirildi

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#Milli Savunma Bakanlığı#Terör#Irak
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 29, 2023 15:17

Milli Savunma Bakanlığı Irak’ın kuzeyinde tespit edilen 2 PKK’lı teröristin, düzenlenen hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildiğini bildirdi. MSB, Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit edilen 3 PKK/YPG’li teröristin de etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Yapılan açıklamada "Irak’ın ve Suriye’nin kuzeyinde etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 7 oldu" denildi.

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Milli Savunma Bakanlığı'ndan gelen açıklama şöyle:

Her nerede olurlarsa olsunlar, PKK’lı teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam ediyoruz.

Irak’ın kuzeyinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist, düzenlenen hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi.

ETKİSİZ HALE GETİRİLEN TERÖRİST SAYISI 7 OLDU

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyinde de 3 PKK/YPG’li teröristi daha etkisiz hâle getirildiğini duyurdu. Yapılan açıklamada "Teröristleri hendeklere gömmeye devam ediyoruz! Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit edilen 3 PKK/YPG’li teröristi daha etkisiz hâle getirdi. Böylece Irak’ın ve Suriye’nin kuzeyinde etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 7 oldu." denildi.

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#Milli Savunma Bakanlığı#Terör#Irak

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