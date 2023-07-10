MSB duyurdu: 2 terörist etkisiz hale getirildi

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MSB'den yapılan açıklama şu şekilde:



Mehmetçik, “ara, bul, yok et” parolasıyla terör örgütü PKK’ya karşı mücadeleye devam ediyor.

Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesinde 1 PKK’lı ve Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde 1 PKK/YPG'li olmak üzere 2 terörist etkisiz hâle getirildi.