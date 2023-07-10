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MSB duyurdu: 2 terörist etkisiz hale getirildi

Güncelleme Tarihi:

#MSB#Terörist#Irak
MSB duyurdu: 2 terörist etkisiz hale getirildi
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 10, 2023 11:57

Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesinde 1 PKK’lı ve Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde 1 PKK/YPG'li olmak üzere 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

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MSB'den yapılan açıklama şu şekilde:

Mehmetçik, “ara, bul, yok et” parolasıyla terör örgütü PKK’ya karşı mücadeleye devam ediyor.

Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesinde 1 PKK’lı ve Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde 1 PKK/YPG'li olmak üzere 2 terörist etkisiz hâle getirildi.

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#MSB#Terörist#Irak

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