MSB duyurdu... 2 terörist etkisiz hale getirildi

MSB'den gelen açıklama şu şekilde:

Türk Silahlı Kuvvetlerimiz terör inlerini yerle bir etmeye devam ediyor!

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesi olan Metina'da tespit edilen 2 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi.

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terör inlerini yerle bir etmeyi azim ve kararlılıkla sürdürecek!

Türk Silahlı Kuvvetlerimiz terör inlerini yerle bir etmeye devam ediyor!



Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesi olan Metina'da tespit edilen 2 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi.



Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terör inlerini yerle bir etmeyi azim ve… pic.twitter.com/8jiQSt43bY