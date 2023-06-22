MSB duyurdu... 2 terörist etkisiz hale getirildi

Güncelleme Tarihi:
MSB'den gelen açıklama şu şekilde:
Türk Silahlı Kuvvetlerimiz terör inlerini yerle bir etmeye devam ediyor!
Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesi olan Metina'da tespit edilen 2 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi.
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terör inlerini yerle bir etmeyi azim ve kararlılıkla sürdürecek!
Türk Silahlı Kuvvetlerimiz terör inlerini yerle bir etmeye devam ediyor!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 22, 2023
Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesi olan Metina'da tespit edilen 2 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi.
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terör inlerini yerle bir etmeyi azim ve… pic.twitter.com/8jiQSt43bY