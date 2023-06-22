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MSB duyurdu... 2 terörist etkisiz hale getirildi

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#Milli Savunma Bakanlığı#Terör#Irak
Oluşturulma Tarihi: Haziran 22, 2023 11:32

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde Pençe-Kilit Operasyonu bölgesi olan Metina'da tespit edilen 2 PKK'lı teröristin etkisiz hâle getirildiğini bildirdi.

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MSB'den gelen açıklama şu şekilde:

Türk Silahlı Kuvvetlerimiz terör inlerini yerle bir etmeye devam ediyor!

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesi olan Metina'da tespit edilen 2 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi.

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terör inlerini yerle bir etmeyi azim ve kararlılıkla sürdürecek!

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#Milli Savunma Bakanlığı#Terör#Irak

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