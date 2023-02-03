MSB duyurdu: 2 terörist etkisiz hale getirildi

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Bakanlıktan yapılan açıklama şu şekilde:

Bizi ne kar, ne yağmur, ne fırtına ne de zorlu arazi şartları durdurabilir! Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terör inlerini yerle bir etmeyi azim ve kararlılıkla sürdürecek!

Bizi ne kar, ne yağmur, ne fırtına ne de zorlu arazi şartları durdurabilir!



Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terör inlerini yerle bir etmeyi azim ve kararlılıkla sürdürecek! #MSB pic.twitter.com/OZu4Rd6kv2 — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) February 3, 2023

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