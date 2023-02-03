Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

MSB duyurdu: 2 terörist etkisiz hale getirildi

Güncelleme Tarihi:

#MSB#PKK#Terörist
MSB duyurdu: 2 terörist etkisiz hale getirildi
Oluşturulma Tarihi: Şubat 03, 2023 11:18

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Haberin Devamı

Bakanlıktan yapılan açıklama şu şekilde:

Bizi ne kar, ne yağmur, ne fırtına ne de zorlu arazi şartları durdurabilir! Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terör inlerini yerle bir etmeyi azim ve kararlılıkla sürdürecek!

BU VİDEO İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

MSB, F-16'ların eğitim uçuşunu paylaştı
daha fazla video içinMSB, F-16'ların eğitim uçuşunu paylaştı

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#MSB#PKK#Terörist

BAKMADAN GEÇME!

Binlerce yıl sonra bile şaşırtmaya devam ediyorlar Antik Mısır mumyalarıyla ilgili çığır açan keşif

Binlerce yıl sonra bile şaşırtmaya devam ediyorlar! Antik Mısır mumyalarıyla ilgili çığır açan keşif

#Antik Mısır Medeniyeti
Bir türlü kilo veremiyorsanız buraya dikkat

Bir türlü kilo veremiyorsanız buraya dikkat!

#Kilo Verme
Chelsea kafaları karıştırdı... 329,5 milyon Euroluk harcama FFPye nasıl takılmadı

Chelsea kafaları karıştırdı... 329,5 milyon Euro'luk harcama FFP'ye nasıl takılmadı?

#Futbol