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MSB duyurdu: 2 terörist etkisiz hale getirildi

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#MSB#Irak#PKK
MSB duyurdu: 2 terörist etkisiz hale getirildi
Oluşturulma Tarihi: Ekim 03, 2022 19:32

MSB tarafından yapılan açıklamada Irak’ın kuzeyinde tespit edilen 2 terörist etkisiz hale getirildi.

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MSB'nin Twitter hesabı üzerinden yapılan açıklamada "Irak’ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist daha Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi." ifadesine yer verildi. 

 

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#MSB#Irak#PKK

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