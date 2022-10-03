MSB duyurdu: 2 terörist etkisiz hale getirildi

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MSB'nin Twitter hesabı üzerinden yapılan açıklamada "Irak’ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist daha Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi." ifadesine yer verildi.