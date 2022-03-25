MSB duyurdu: 2 terörist etkisiz hale getirildi

İşte Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama...
Mücadelemiz sürüyor! Pençe Yıldırım bölgesinde tespit edilen 1 PKK’lı terörist ile Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan 1 PKK/YPG’li terörist ateş destek vasıtaları ile etkisiz hâle getirildi.
Mücadelemiz sürüyor!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) March 25, 2022
Pençe Yıldırım bölgesinde tespit edilen 1 PKK’lı terörist ile Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan 1 PKK/YPG’li terörist ateş destek vasıtaları ile etkisiz hâle getirildi.#MSB pic.twitter.com/UUeDaXKtrE