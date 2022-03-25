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MSB duyurdu: 2 terörist etkisiz hale getirildi

#Terörle Mücadele#Milli Savunma Bakanlığı#PKK
MSB duyurdu: 2 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Yıldırım bölgesinde 1 PKK’lı terörist ve Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan 1 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

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İşte Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama...

Mücadelemiz sürüyor! Pençe Yıldırım bölgesinde tespit edilen 1 PKK’lı terörist ile Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan 1 PKK/YPG’li terörist ateş destek vasıtaları ile etkisiz hâle getirildi.

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#Terörle Mücadele#Milli Savunma Bakanlığı#PKK

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