MSB duyurdu: 2 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
İşte Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama:
Huzur ve güven ortamını bozmak için Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımızın başarılı müdahalesi ile etkisiz hâle getirildi.
Huzur ve güven ortamını bozmak için Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımızın başarılı müdahalesi ile etkisiz hâle getirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/zOEaXljeLP— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) March 12, 2021
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