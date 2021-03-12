MSB duyurdu: 2 terörist etkisiz hale getirildi

İşte Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama:

Huzur ve güven ortamını bozmak için Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımızın başarılı müdahalesi ile etkisiz hâle getirildi.

Huzur ve güven ortamını bozmak için Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımızın başarılı müdahalesi ile etkisiz hâle getirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/zOEaXljeLP — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) March 12, 2021

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