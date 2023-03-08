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MSB duyurdu... 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Güncelleme Tarihi:

#Milli Savunma Bakanlığı#Pençe-Kilit Operasyonu#PKK Operasyonu
MSB duyurdu... 2 PKKlı terörist etkisiz hale getirildi
Oluşturulma Tarihi: Mart 08, 2023 18:39

MSB, 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

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Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

Bakanlık'tan yapılan açıklamada, "Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist, silahlarıyla birlikte Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.

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#Milli Savunma Bakanlığı#Pençe-Kilit Operasyonu#PKK Operasyonu

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