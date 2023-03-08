MSB duyurdu... 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

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Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.
Bakanlık'tan yapılan açıklamada, "Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist, silahlarıyla birlikte Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.
Terörist neredeyse hedef orası!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) March 8, 2023
Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist, silahlarıyla birlikte Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi.
Terörü kaynağında kurutmakta azimliyiz, kararlıyız.#MSB pic.twitter.com/y1MwcgpRg2