MSB duyurdu: 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

İşte Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama...
Terörle mücadelemiz kararlılıkla sürüyor. Irak’ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi. En son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek.
Terörle mücadelemiz kararlılıkla sürüyor.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 8, 2021
Irak’ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi.
En son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek. #MSB pic.twitter.com/irll5JL8Ku