MSB duyurdu: 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

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İşte Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama...

Terörle mücadelemiz kararlılıkla sürüyor. Irak’ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi. En son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek.