MSB duyurdu! 2 PKK/YPG'li terörist öldürüldü
Milli Savunma Bakanlığı, "Barış Pınarı bölgesine yönelik terörist sızmalarını önlemeye devam ediyoruz. Sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG’li terörist daha Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi" açıklamasını yaptı.
Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Barış Pınarı bölgesine yönelik terörist sızmalarını önlemeye devam ediyoruz. Sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG’li terörist daha Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi" denildi.
Barış Pınarı bölgesine yönelik terörist sızmalarını önlemeye devam ediyoruz. Sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG’li terörist daha Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/KsWefXwT1P— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) January 9, 2021
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