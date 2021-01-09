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Haber Giriş: 09.01.2021 - 13:59 | Son Güncelleme:

MSB duyurdu! 2 PKK/YPG'li terörist öldürüldü

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MSB duyurdu! 2 PKK/YPG'li terörist öldürüldü
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Milli Savunma Bakanlığı, "Barış Pınarı bölgesine yönelik terörist sızmalarını önlemeye devam ediyoruz. Sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG’li terörist daha Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi" açıklamasını yaptı.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Barış Pınarı bölgesine yönelik terörist sızmalarını önlemeye devam ediyoruz. Sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG’li terörist daha Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi" denildi.

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