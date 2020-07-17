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DHA
Haber Giriş: 17.07.2020 - 10:32,Son Güncelleme:

MSB duyurdu: 2 PKK/YPG'li terörist gözaltına alındı

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MSB duyurdu: 2 PKK/YPG'li terörist gözaltına alındı
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Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesinde 2 PKK/YPG'li teröristin gözaltına alındığını duyurdu.

Bakanlığın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK/YPG'nin huzur ve güven ortamını bozmaya dönük terör faaliyetlerini önlemek maksadıyla icra edilen operasyonlarda; Fırat Kalkanı bölgesinde 2 PKK/YPG'li terörist gözaltına alındı" denildi.

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